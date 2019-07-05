Собственный жир спасёт от инвалидности: Назван революционный способ борьбы с болями в суставах

Сегодня, 17:15

Его порекомендовала телеведущая-медик программы «Жить здорово» Елена Малышева.

Дегенеративные изменения суставов – одно из самых распространённых заболеваний России и мира. С возрастом в хрящи у людей изнашиваются, появляются нестерпимые боли в коленях и прочих частях тела. Если отказываться от лечения, то человек может полностью потерять способность передвигаться. Малышева заявила, что собственный жир человека спасёт его от инвалидности. Главным терапевтом РФ назван революционный способ с болями в суставах, и он заключается в сборе жира из области живота. Процедура проводится шприцем, а затем из этой массы выделяют стволовые клетки. Их вводят в колено или другое место с повреждённым суставом путём инъекции, и хрящ полностью восстанавливается.

Перед проведением операции полученную смесь отправляют в центрифугу. В процессе обработки образуется жидкий жир, стволовые клетки и кровь с плазмой. Первая и последняя фракция убираются. В итоге врачи получают чистые стволовые клетки. Их повторно отправляют в центрифугу, чтобы удалить всё лишнее. Как правило, медики берут 30 мл жира из живота, дабы выделить 2 мл стволовых клеток. После этого производится укол в колено. Стволовые клетки в полости сустава формируют новые хрящевые ткани. В итоге многолетняя боль проходит практически бесследно.