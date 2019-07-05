Проблемы с потенцией могут говорить о грядущем инфаркте: Как избежать летального исхода

Сегодня, 17:53

От 3% до 76,5% мужчин страдают из-за проблем с потенцией. 30% из них — это диабетики.

Накануне, группа учёных провела исследование, в котором подробно изучила связь между потенцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые чреваты смертью. По ходу анализа, эксперты пришли к выводу, что проблемы с эректильной дисфункцией могут говорить о грядущем инфаркте, а также повышенном кровяном давлении и склонности к ожирению. Не исключены и психологические отклонения.

В первую очередь учёные выделили ряд причин, влияющих на работу потенции — это возраст, лишний вес и диабет. Кроме того, окружающая среда, генетические факторы и образ жизни, также оставляют свой отпечаток на сексуальной функции мужчины. Однако, эксперты рассказали не только о самом недуге и причинах, но и о том, как избежать летального исхода в следствие проблем с потенцией. Они рекомендуют полностью отказать от употребления алкоголя и курения.

Из ряда доказательств исследователи выделили распространенность инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта, стенокардии и артериосклероза у ряда людей, которые до этого жаловались на проблемы с потенцией и отличились рядом вредных привычек. Авторы исследования посоветовали мужчинам заменить алкоголь и табак на тыквенные семечки, и ряд молочных продуктов, действующих не хуже любой Виагры.