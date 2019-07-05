Чтоб «хвостик» не отсох: Названы виды рыбы, вызывающие рак простаты

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Сардина, лосось и тунец противопоказаны мужчинам из-за угрозы онкологии, говорят врачи.

Рак предстательной железы является одним из самых распространённых заболеваний у мужчин в России. Чаще всего его диагностируют после 50 лет. Хотя медики заявляют, что заболевание начинает «омолаживаться» и всё чаще его можно обнаружить у мужчин в более раннем возрасте. Причём в 30-35% случаев опухоль перерастает в злокачественную. По статистике к 75-80 годам вероятность «подхватить» данный вид онкологии повышается до 80%. Хоть вылечиться от неё сложно, но вот предотвратить легко.

Врачи говорят, что рак простаты возникает из-за целого ряда факторов. Среди них наследственность, лишний вес, сидячий образ жизни, и что самое главное, частое употребление в пищу определённых видов рыбы.

Учёные провели исследование и выяснили, что продукты с высоким содержанием кальция приводят к риску возникновения онкологии. Самым главным источником кальция врачи называют именно рыбу. Рыбная диета способна негативно повлиять на развитие рака простаты, буквально вызывая его.

«Чтоб «мужской хвостик» не отсох лучше понизить количество рыбы в рационе. Так, я советую есть меньше сардины, лосося и тунца. Именно в этой рыбе содержится больше всего кальция. Однако не стоит забывать, что вызывающий онкологию кальций есть и в другой еде. К ней относятся тыквенные семечки, бананы, брокколи, белая фасоль и оливковое масло.», — говорит врач на медицинском форуме.

Таким образом, чтобы снизить риск появления рака простаты мужчинам стоит ограничивать себя в поедании сардина, лосося и тунца. Но это не означает, что о рыбе стоит забыть навсегда. Важно понимать, что любые продукты полезны, если их употреблять в меру. Кроме того, мужчинам нужно не перебарщивать с кальцием вообще. Ведь этот элемент в меньших количествах содержится и в других продуктах.

Медики рекомендуют мужчинам проходить ежегодный осмотр у специалиста, ведь своевременное лечение и профилактика могут сохранить здоровье, а диагностировав рак простаты на ранней стадии - и вовсе спасти жизнь.