Каждому деду по арбузу: Корки арбуза помогут вернуть былую потенцию

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Арбуз нормализует работу потенции на 85% и очистит организм от токсинов, говорят врачи.

Мало кто знает о том, что здоровая эрекция напрямую зависит от кровообращения. Более того, вопрос о полноценной работе потенции стоит крайне остро для многих жителей России. В свою очередь эксперты стараются найти более эффективные методы, чем обычная Виагра. Накануне они провели исследование и выяснили, что не только арбуз, но и арбузные корки помогут вернуть былую потенцию.

Свой доклад медики начали с пользы цитруллина, который содержится в арбузе. Под влиянием химических реакций он трансформируется в аргинин. Данное вещество положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, улучшая качество сосудов и циркуляцию крови. От этого напрямую зависит качество эрекции и продолжительность полового акта.

За работу простаты отвечает бета-каротин и ликопин, которые также содержатся в ягоде. Всего лишь 8% этих веществ, способны обеспечить вывод токсинов из организма, нормализуя при этом давление. Однако, эффективность такого лекарства будет видна не сразу, а только через 2 месяца. По этой причине эксперты рекомендуют начинать употребление арбуза уже сейчас, причём вместе с кожурой. Её можно запаривать, высушивать или же делать из неё цукаты, которые будут приносить пользу в течение всего года.

Столь медленный эффект оправдывает то, что в процессе употребления ягоды, из организма в первую очередь уйдёт всё вредное, очистится кишечник, повысится циркуляция крови и только затем потенция.

Так, регулярное употребление арбуза восстановит потенцию примерно на 85%, говорят медики. Интересно то, что хоть это и сезонная ягода, но корки можно хранить на протяжении всего года, употребляя их в разном виде.

«Каждому деду по арбузу, и сексуальная жизнь будет в норме», — такой лозунг хорошо характеризирует свойства арбуза, ведь он может помочь даже в запущенных ситуациях, говорят врачи. Выведя токсины, понизив давление и улучшив кровообращение, фрукт принимается за потенцию. Но стоит помнить, что даже с учётом всех плюсов нужно обратиться за консультацией к врачу, ведь самолечение может быть опасным для здоровья.