Грибной урожай. Уксус и мята «уничтожат» грибок ногтей

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Заметили признаки грибка ногтей? Это заболевание. И пока оно не проникло дальше в организм, нужно его побороть.

Симптомы появления грибка ног: огрубелость в районе пяток, трещины, деформация ногтевой платины. Инфекция может попасть в организм и тогда неэстетичный вид ног обернется серьезным заболеванием, требующим вмешательства врачей. А антибиотики стоят дорого, да и запускать грибок до такого состояния никто не хочет. Поэтому, пока заболевание не приобрело серьезный характер, его можно нейтрализовать дома подручными материалами.

Расцвет грибного сезона приходится на лето. Подцепить эту пакость очень легко, а вот бороться с ней сложнее. Грибок может возникнуть вследствие разных факторов, но самый распространенный – это нарушение элементарных правил гигиены.

Обмен обувью, хождение в бассейне или общественной душевой босиком, недостаточная обработка семейной ванной – все это может привести к появлению грибка на ногах.

Итак, чтобы избавиться от грибка потребуется толченая мята и обычная поваренная соль (как мы знаем, это универсальное средство). Нанести смесь между пальцев и оставить на час. После нескольких таких процедур грибок исчезнет раз и навсегда.

В целях профилактики можно принимать уксусные ванночки для ног. На пол часа опустить вымытые ноги в таз с винным уксусом и грибок «сбежит» и больше не потревожит ножки.

Но нужно помнить, что эти методы хороши только на ранних стадиях грибка. Если инфекция попала в организм – немедленно следует обратиться к врачу-специалисту!