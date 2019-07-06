Сахар, соль, хлеб: Названы продукты, «забирающие» молодость

Сегодня, 04:05

Еда вызывает преждевременное старение кожи и хронические заболевания. Врачи объяснили, что нужно делать, чтобы жить дольше.

В результате проведённых исследований западные учёные пришли к выводам, что некоторые продукты помогают пролить молодость, а некоторые наоборот способствуют быстрому старению организма. В результате их работ были названы продукты, «забирающие» молодость.

Учёные выяснили, что преждевременное старение вызывает продукт, находящийся в каждом доме и это сахар. Его чрезмерное употребление может вызвать диабет, проблемы с зубами и лишний вес. Кроме этого он негативно сказывается на состоянии кожи и волос. Учёные рекомендуют свести к минимуму потребление сахара и продуктов содержащих его.

Трансжиры, содержащиеся в основном в маргарине, повышают риск возникновения хронических заболеваний. Продукт влияет на уровень водного баланса и провоцирует возникновение морщин. Соль действует подобным образом. Кроме того, если употреблять её в неограниченном количестве это приводит к задержке воды в организме и проблемам с почками.

Также забирают молодость хлеб и продукты из белой рафинированной муки. Они повышают гликемический индекс, а значит, влияют на уровень сахара в крови. Алкоголь и никотин тоже «помогают» организму быстрее состариться. Кроме известного вреда они приводят ещё и к раннему образованию морщин.

Учёные рекомендуют употреблять вышеперечисленный продукты с особой осторожностью, а если есть желание сохранить молодость как можно дольше, то лучше вообще их исключить. Более того, эксперты назвали продукты, которые помогают дольше оставаться молодым. Среди них сезонные овощи и фрукты, ягоды, зелень, чеснок, лук, нежирные молочные продукты, орехи, оливковое масло, зелёный чай и чёрный шоколад.