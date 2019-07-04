Медики: Чрезмерное употребление кальция вредит нашему сердцу

Сегодня, 14:05

Медики из Американской кардиологической ассоциации провели наблюдения длиною в 25 лет, чтобы установить, как кальций влияет на сердце.

Группа американских кардиологов установила, что проблемы с сердцем могут быть вызваны повышенным уровнем кальция в коронарных сосудах организма. Зная, насколько уровень кальция отличается от нормы, можно узнать о наличии структурных аномалий в сердце.

Для подтверждения гипотезы 25 лет назад группа из 2.5 тысяч человек прошла компьютерную томографию и определила уровень кальция, отложенного в коронарных сосудах. Спустя 25 лет, а в некоторых случаях 15, исследования были проведены повторно.

В итоге была установлена прямая зависимость между количеством кальция в коронарных сосудах добровольца и уровнем холестерина в его крови: чем больше кальция – тем выше давление и больше уровень холестерина.