Как побороть прыщи? Маска из глины спасет кожу от незваных «гостей»

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К обычному уходу за проблемной кожей стоит добавить эффективное средство, которое советуют все косметологи.

С прыщами можно столкнуться в любом возрасте и с любой кожей. На самом деле, красные воспаления – это не только неэстетично и говорит о проблемах с кожей. Некоторые люди закрываются и начинают испытывать большие трудности в общении с людьми.

Причиной появления прыщей может быть что угодно: неправильное питание, неблагоприятные экологические условия, гормональный сбой или же банально неправильно подобранное средство для ухода за лицом.

Для борьбы с прыщами в домашних условиях можно использовать различные настойки, мази, гели, маски. Одним из действеннейших средств является маска именно из глины. Но стоит помнить, что, если состояние кожи остается неизменным или ухудшается, срочно нужно обратиться к дерматологу.

Существует множество рецептов масок, где основной компонент – глина. Но внимание стоит обратить только на некоторые из них, которые реально могут положительно воздействовать на кожу лица и избавить от ужасной проблемы прыщей.

Итак, голубая глина. Она, как известно, отлично выравнивает цвет лица, избавляет от черных точек и морщин, сужает поры, убирает сальный блеск. Для получения действенной маски нужно смешать столовую ложку глины, чайную ложку бодяги и столовую ложку воды. Смесь нужно перемешать до образования однородной массы, а затем нанести на лицо. Смыть маску необходимо сразу после ее полного и равномерного высыхания.

Белая глина применяется косметологами для лечения жирной склонной к угрям кожи. Ее основные свойства – это подсушивание и очищение кожного покрова. Чтобы сделать маску с белой глиной следует взять желток одного яйца, одну столовую ложку меда, две столовые ложки глиняного порошка и капнуть чайную ложку оливкового масла. Чтобы получилась однородная консистенция, нужно добавить немного воды. После приготовления маска наносится на лицо и смывается после полного высыхания.

Иногда бывает, что некоторые участки на лице высыхают раньше других. Это значит, что кожа лица имеет комбинированный тип. Сухие участки стоит немного обновить и ждать равномерного высыхания маски.

Такими масками не стоит злоупотреблять. Двух раз в неделю достаточно. Если после маски чувствуется сухость и стянутость лица, нужно взять питательный крем.