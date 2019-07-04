Врачи: Шелковица устраняет синдром раздраженного кишечника

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Первым симптомом раздраженного кишечника является боль в районе аппендицита. Известная россиянам ягода может помочь избавиться от дискомфорта.

Врачи советуют при первых симптомах раздраженного кишечника исключить из рациона продукты, которые способствуют нормализации кислотно-щелочного баланса. Чаще всего синдром раздраженного кишечника проявляется у любителей кофе. Если в день выпивать больше двух чашек напитка, проблемы с кишечником могут начаться в любой момент.

Однако стоит отметить, что синдром раздраженного кишечника - это не заболевание, а временная реакция пищеварительной системы на некачественное питание. Врачи советуют добавить в рацион людям, которые имеют такую проблему, шелковицу. Черная ягода, помимо успокаивающего эффекта, имеет свойства слабительного. Белая - скрепляет и помогает при поносе. Медики советуют принимать в пищу только свежую шелковицу. Однако заморозка не более трех дней не помешает ягоде сохранить полезные свойства.