Жжёт не по детски. Минеральная вода избавляет от изжоги

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Щелочные свойства напитка помогают ощелачивать внутреннюю среду организма и снизить кислотность.

Изжога образуется вследствие особого ретроградного продвижения содержимого желудка. Благодаря этому явлению, соляная и желчная кислоты с ферментами поджелудочной железы забрасываются в пищевод, чем раздражают его слизистую. Это раздражение и вызывает чувство жжения за грудиной, которое также называется изжогой. Врачи рекомендуют, если «жжёт не по-детски», а под рукой нет средства от изжоги, то обычная минеральная вода идеально от нее избавит.

Для устранения извержения внутри желудка идеально подойдут щелочные и гидрокарбонатные напитки. Такие минеральные воды имеют массу полезных свойств: усиление перистальтики; уменьшение воспалительных процессов; регулирование образование органических кислот и аммика в кишечнике; ускорение прохождения пищи в желудке; поддержание развития жизнедеятельности полезной микрофлоры; усиление оттока желчи и укрепление печени.

Но перед приемом минеральную воду следует немного подготовить. Первым делом необходимо выпустить лишний газ из напитка. Для этого нужно перелить жидкость в широкую ёмкость и оставить на некоторое время. Затем минеральную воду необходимо разогреть до 38-40 градусов.

Отмечается, что для полного избавления от изжоги необходимо принимать по 50-100 мл воды за час до завтрака. Помимо этого, минеральную воду следует покупать только в стеклянной таре, так как пластик не предназначен для хранения щелочных жидкостей. Врачи также советуют обращать внимание на рекомендации на этикетке и советоваться со специалистом, если есть сомнения в употреблении напитка.