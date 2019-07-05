Мурашки по коже. Врачи назвали типичный симптом дефицита витамина В12

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Чаще всего человек даже и не подозревает, что в его организме наблюдается недостаток витаминов, а именно В12. Первые симптомы дефицита - это повышенная эмоциональность.

Однако, если спокойный от природы человек становится раздражительным и нервным, стоит обратить внимание и обратиться к врачу. Но у дефицита витамина В12 есть и еще один типичный симптом, который многим кажется обычным состоянием. Как например, врачи признали, что состояние «мурашек по коже» может являться первым признаком недостатка В12 в организме.

Если это происходит в момент, когда человек испытывает повышение эмоций, в таком случае мурашки - это норма. Но если «горбинки» на коже появляются в спокойном состоянии, необходимо бить тревогу, обращаться в медучреждение и сдавать анализы. Врачи советуют проводить эту процедуру хотя бы раз в месяц, чтобы держать организм в балансе.