Опять припорошило. Лимон избавляет от перхоти

Сегодня, 11:45

Развитие грибка на поверхности кожи головы можно остановить благодаря органическим кислотам, содержащихся в больших количествах в соке и цедре этого продукта.

Польза лимона была доказана много лет назад. Ведь неспроста к его помощи прибегают в самых различных ситуациях: от заболеваний вирусной простуды до лечения кожных покровов. Также многие косметологи согласны с мнением о том, что лимон является не только отличным домашним средством от такого распространённого заболевания как перхоть, но и абсолютно безопасным благодаря его натуральности.

Польза популярного цитрусового обусловлена большим содержанием витаминов группы А, В, С и Р, а также меди, калия и фолиевой кислоты. А для лечения используется не только сок, но и кожура, мякоть и косточки лимона.

Благодаря витамину А, содержащемуся в соке, можно устранить беспокоящий зуд на поверхности головы, тем самым устранив дополнительный провокатор отслаивания чешуек кожи.

Витамин В и Р направлены на дополнительное увлажнение кожи и предотвращение выпадения волос, что очень актуально при повреждении кожного покрова.

Не стоит забывать и о витамине С, содержащемуся в соке. Он борется микробами на поверхности кожи, устраняя грибок и его последствия.

Мякоть лимона также богата медью и калием, что благоприятно сказывается на структуре волос. Также наличие большого количества фолиевой кислоты в цитрусовом способны пробуждать спящие луковицы волос, способствуя их быстрому росту.

Специалисты рекомендуют увеличить потребление свежего лимона до трёх раз в неделю, а также параллельно применять маски для волос на основе сока и цедры для полного избавления от «припорошенность».