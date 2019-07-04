«Суперпохудение». Диетологи назвали 5 ингредиентов завтрака для похудения

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Ингредиенты завтрака имеют полный набор необходимых микроэлементов и дают энергию на весь день.

Лето вынуждает многих людей обращать внимание на свою фигуру чаще, чем когда-либо. Желание привести свое тело в порядок понятно, в том числе, диетологам. Они рассказали о пяти ингредиентах завтрака для похудения. В сети назвали эффект от этого блюда «Суперпохудением».

Идеальный завтрак состоит из 5 ингредиентов: чернослив, овсяные хлопья, кефир или йогурт, льняное масло и какао-порошок. Для приготовления завтрака необходимо смешать по одной ложке какао, масла, кефира и 5-7 штук чернослива с двумя ложками овсяных хлопьев.

Завтрак готовится перед сном. Чернослив заливается половиной стакана кипяченой воды на 10-15 минут. Какао, масло и овсянка смешиваются в отдельной миске, куда добавляется стакан кефира. Спустя 15 минут нарезанный чернослив добавляется к остальным ингредиентам. Блюдо необходимо тщательно перемешать и убрать на ночь в холодильник.

Диетологи уверены, что утром такой завтрак способен насытить организм массой витаминов и минералов. Полезные ингредиенты способны привести в работу кишечник, чем спровоцировать интенсивный вывод шлаков, токсинов и сброс лишнего веса. Помимо этого, такой завтрак укрепляет иммунную систему, волосы и придает лицу здоровый цвет. По словам диетологов, месяц такого завтрака способен помочь сбросить 3 килограмма веса.

Также стоит отметить, что завтрак не стоит употреблять, если имеются проблемы с усвоением каких-либо представленных продуктов. Перед употреблением следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом.