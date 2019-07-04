Как раскаленным паяльником. Картофель быстро помогает от изжоги

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Лечение изжоги содой - это устаревший и достаточно опасный для организма метод. Врачи советуют использовать более щадящее средство, а именно сок картофеля.

Данный рецепт очень прост. При возникновении изжоги необходимо натереть очищенный картофель на терку, выжать сок и пить по две столовые ложки за 20 минут до приема пищи. Врачи отмечают, что такой способ избавит не только от симптомов изжоги, а и поможет в будущем забыть о дискомфорте, который ощущается, как раскаленный паяльник.

Стоит напомнить, по какой причине люди ощущают изжогу. Острый дискомфорт чувствуется в области градины из-за того, что желудочный сок раздражает стенки пищевода. Врачи советуют при подобных ощущениях обращаться в медицинское учреждение, так как изжога может являться симптомом более серьезных заболеваний. А также ни в коем случае не заниматься самолечением.