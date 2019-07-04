Смертельное плавание: В бассейнах обнаружены опасные паразиты

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Криптоспоридии, находящиеся в бассейне, могут привести к летальному исходу.

Еще буквально на прошлой неделе никто не мог предположить того, что посещение бассейна может таить в себе угрозу для здоровья. Но исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний показало, что в бассейнах могут находиться организмы, которые способны не только причинить вред человеку, но и стать причиной его гибели.

Результаты исследования американских специалистов показали, что в бассейнах были обнаружены опасные паразиты – криптоспоридии. Данный тип паразитов способен весьма сильно поразить тело человека, вызвав отравление пищеварительной системы, которое называется криптоспоридиоз. Как отмечают ученые, эти организмы поражают чаще всего млекопитающих, птиц, рептилий и рыб.

В организм человека данные бактерии попадают, преимущественно, через проглатывание воды. После проникновения в организм, криптоспоридии образуют сложную систему взаимодействия с клетками организма хозяина. Взаимодействие предполагает создание особой паразитофорной вакуоли, под защитой которой протекают дальнейшие стадии развития.

Ученые заявляют, что вылечить организм при поражении криптоспоридиями достаточно просто, если у человека крепко развита иммунная система. Для людей, страдающих иммунодефицитом, такое заражение может стать летальным.

Статистика, опубликованная в результатах исследования, показывает, что с 2009 по 2017 год число зафиксированных вспышек заражения росло на 13% каждый год. За 10 лет в США зафиксировано 7,5 тысяч случаев заражения. За все время было госпитализировано более двух сотен человек, а один из них умер. Такое смертельное плавание может стать угрозой абсолютно для всех посетителей бассейна, поэтому врачи и ученые советуют избегать проглатывания воды в бассейнах и стараться поддерживать свой иммунитет на высоком уровне.