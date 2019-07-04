«Инъекции отдыхают». Кокосовое масло борется со старением кожи

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Его главным компонентом является гиалуроновая кислота – противник глубоких морщин и возрастных изменений.

Не секрет, что кокосовое масло очень популярно в современной косметологии, ведь оно используется не только для кожи лица, шеи и рук, но и для волос. Но, всё же, борьба с преждевременными морщинами занимает первое место, где инъекции просто «отдыхают».

Популярное уходовое средство изготавливается на основе мякоти спелого кокоса, за счёт этого имеет приятный запах. Но главным его преимуществом является то, что косметическое масло является абсолютно натуральным. В нём полностью отсутствуют дополнительные химические добавки, а также проявляется стойкость к термической обработке.

Косметологи выделяют из множества масел именно кокосовое за то, что оно имеет большое количество витаминов и минералов, способствующих омоложению и разглаживанию поверхности кожи.

Гиалуроновая кислота, в составе кокосового масла, является самым популярным элементом, именно она борется с морщинами, поддерживая необходимое количество влаги в тканях кожи.

Наличие лауриновой кислоты говорит о том, что масло оказывает антибактериальное воздействие, влияющее на быстрое разглаживание заломов кожных покровов.

Насыщенные кислоты способны обеспечивать быструю усваиваемость всех полезных элементов кокосового масла.

Линолевая кислота направлена на оптимизацию обменных процессов в организме, что говорит о быстрой регенерации кожи и устранении морщин в короткие сроки.

Олеиновая кислота, содержащаяся в мякоти плода, работает на интенсивное выведение шлаков и устранение тёмных кругов под глазами, что добавляют внешнему виду женщины пару лишних лет.

Витамины группы Е, а также калий и железо направлены на разгон крови в проблемной области. Лёгкий румянец после массажа лица говорит о том, что клетки кожи наполнились кислородом и готовы работе.

Для получения быстрого и видимого эффекта специалисты рекомендую заменить ночной крем на кокосовое масло, нанося его перед сном, при этом массажируя кожу.