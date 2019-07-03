Конвейер малышей. Льняное масло помогает забеременеть

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Нормализация цикла, формирование клеток и отсутствие осложнений при вынашивании – всё это заслуга масла семян, обогащённых омега-3.

В современном мире женщина подвержена разным стрессовым ситуациям и воздействию плохой экологии. Всё это влияет на её репродуктивную систему, вызывая большие проблемы с зачатием. Но не стоит забывать и о том, что эти проблемы также возникают из-за несбалансированного рациона и нехватки части витаминов и минералов.

Диетологи во главе с гинекологами утверждают о том, что все эти проблемы можно решить с помощью продуктов, не прибегая к таблеткам и подобной терапии. Так, одним из естественных методов восстановления женской репродуктивной функции выделяют льняное масло. Оно славится своим богатейшим составом, в который входит омега-3, витамины группы В и Е, а также фосфор, кальций и стерины.

Благодаря омега-3 ненасыщенные кислоты принимают участие в обмене веществ, а витамины группы В и Е полезны для иммунитета не только будущей мамы, но и ребёнка.

Наличие фосфора и кальция отвечает за укрепление и чёткое формирование костей и зубов малышка. Большое количество железа, содержащееся в масле, отвечает за построение кровеносных сосудов и функционирование сердца.

Немаловажен и стерин, который является ответственным за биологические процессы, а также структуру клеточных мембран будущего человека.

Специалисты уверены в том, что запустить «конвеер малышей» не так уж и сложно. Стоит лишь подойти к этому чуточку серьезней.