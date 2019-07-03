«Прыщи ушли бесследно»: Куркума лечит акне

Сегодня, 11:05

Полезные свойства куркумы при лечении прыщей были доказаны американскими учеными.

Проблема устранения следов от прыщей рано или поздно становится актуальной для большинства людей. Появляясь на коже, прыщи оставляют на ней характерное воспаление, которое и называется акне. Убрать его крайне сложно, но у дерматологов есть способ, который весьма эффективно лечит кожу от этого заболевания.

Куркума с древних времен используется для лечения кожных заболеваний, а официальное подтверждение её полезных свойств было получено учеными-дерматологами Университета штата Калифорния в 2016 году. В их исследовании участвовало 243 пациента, страдающих от акне. Результаты показали, что в 60% случаев куркума оказывала положительное воздействие на кожу человека.

«Мы проанализировали влияние куркумы на 243-х пациентах. Результаты нас удивили: из каждой группы в 18 человек от акне избавлялось 10. После нанесения куркумы на кожу прыщи ушли бесследно», - ученый из Университета штата Калифорния.

Дело в том, что акне вызывает избыток бактерий propiunbacterium acnes, которые весьма эффективно противостоят антибиотикам, применяемым при воспалениях. Ученые говорят, что куркума эффективно борется с воспалением из-за того, что у бактерии не выработан механизм противостояния с ней.

Лечение кожных воспалений куркумой крайне простое: в одну столовую ложку добавляется четверть чайной ложки куркумы. Данная смесь наносится на проблемные участки кожи. Эффект очищения наступает уже через месяц. Стоит отметить, что перед самостоятельным лечением обязательно необходимо обратиться к специалисту и выявить первопричину воспаления.