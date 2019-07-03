«Японский Бог!» Азиатская ламинария сжигает жир на животе

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Комплекс витаминов и микроэлементов, содержащийся в этом продукте, эффективно работают при похудении.

Ламинария является съедобной морской водорослью. Она пользуется бешенной популярностью среди азиатов, но истинные её свойства были раскрыты японцами, которые применяли её для сжигания жира в проблемных зонах рук, живота и бёдер. Как написала пользовательница сети о данном способе похудения - «Японский Бог! Что ж вы так долго молчали, жиры на боках стали уходить!». И действительно, мало кто знает о таком чудодейственном азиатском продукте.

По своим свойствам ламинария обогащена витаминами группы В, которые способствуют нормальному усвоению углеводов. Витамины С и Е отвечают за расщепление жиров, препятствуя набору лишнего веса. «Японский Бог!»

Листья морской капусты также наполнены большим количеством йода, магния и калия, отвечающих за нормальное функционирование гормонов, предотвращая их нарушение.

Растительный белок и клетчатка – два важных компонента, отвечающих за сытость и отсутствие голода на протяжении нескольких часов. Именно поэтому диетологи рекомендуют увеличивать потребление ламинарии во время любой диеты. Ведь отсутствие срывов – залог здорового и быстрого результата.

Также важно и то, что совокупность железа и витамина А дают сильный тандем, работающий на улучшение обмена веществ, что является одним из важнейших пунктов похудения.

Японцы рекомендуют потреблять ламинарию не только при похудении, но и для дополнительной профилактики всего организма. А для получения видимого результата также стоит понимать и то, что эффективное сжигание жира происходит лишь при грамотной комбинации питания, физической активности и прочего ухода.