Массированное наступление. Перцовый скраб уничтожает целлюлит

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Разгон метаболизма и стимуляция кровообращения – главные преимущества процедуры с этим ингредиентом.

Ненавистная «апельсиновая корка» на поверхности бёдер знакома каждой третьей девушке. Видоизменения кожного покрова могут начаться, примерно, с 25 лет. А его развитию способствует неправильное питание, отсутствие спорта и сидячая работа. Также не стоит за бывать и о том, что проблемы могут таиться и в нарушении гормонов.

Из множества предлагаемых способов борьбы с целлюлитом, специалисты выделяют два, действительно работающих, ингредиента – красный перец и молотый кофе. За счёт высокого содержания в них капсаицина, витамина В, С и меди они способны разогнать застоявшийся метаболизм, стимулируя кровоток, выгоняя лишнюю жидкость, тем самым выравнивая кожу и подтягивая её.

Капсаицин, содержащийся в перемолотом кофе, способен улучшать лимфатический отток и микроциркуляцию, выводя лишнюю воду из проблемных зон.

Высокая концентрация витамина В и С, выделяемое в совместной работе перца и кофе, способны восстанавливать прежний тонус кожи благодаря стимуляции скраба в области жировых отложений.

Медь, содержащаяся в составе красного молотого перца, проникает в глубокие слои кожи, воздействуя на жировую клетчатку, которая напрямую вызывает патологию неровности кожи.

Специалисты рекомендуют использовать скраб из молотого кофе и красного перца в комбинации с кокосовым или оливковым маслом, тем самым увеличив эффективность от скраба. Также не стоит забывать о том, что массировать проблемные зоны необходимо регулярно и не менее двух раз в неделю на протяжении двух-трёх месяцев.