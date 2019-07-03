Хочет, но не может. Тыква улучшает потенцию

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От листика до семечки – именно настолько наполнена эта бахчевая культура полезными свойствами.

Диетологи выделяют тыкву среди других овощей за то, что она содержит большое количество витаминов, минеральных веществ и жирных кислот, которые так важны для мужской силы на протяжении всей жизни. Полезные свойства этой культуры содержатся в листьях, мякоти, побегах, семенах, масле и даже кожуре.

Витамин А и йод, содержащийся в мякоти, способен «разбудить» мужское либидо, восстановив стойкость желания и влечения к противоположному полу.

Витамины группы В и С актуальны для потенции. Именно они пробуждают высокую активность мужских сперматозоидов, что очень важно учитывать при планировании ребенка и борьбе с бесплодием. Медь и цинк, содержащиеся в большом количестве в побегах тыквы, являются строительным материалом для главного мужского полового гормона тестостерона.

Также железо, имеющееся в мякоти и соке тыквы, воздействует прямым образом на циркуляцию крови в области малого таза, что сразу же отражается на работе половых органов. Хорошая эрекция – это заслуга хорошего кровообращения.

Не стоит забывать и о полезных свойствах семян тыквы, которые содержат огромное количество жирных кислот. Они помогают усиливать выработку спермы и, тем самым, устраняют застои в каналах, ведущих к развитию опасных заболеваний и образованию опухолей.

Специалисты рекомендуют увеличить потребление бахчевой культуры в своём рационе, потребляя её не менее 350 грамм в сутки на протяжении двух месяцев, избавив себя от главной мужской проблемы - хочет, но не может. Из тыквы можно приготовить кашу, суп-пюре или запечь в духовке со специями на ужин.