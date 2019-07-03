Козье молоко обновляет и очищает кишечник – ученые

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Козье молоко является природным способом навести полный порядок в кишечнике, согласно проведенным учеными исследованиям.

Кишечник любого человека может являться источником множества проблем, которые способы вывести из строя организм на некоторое время. Кишечник часто атакуют вредные бактерии, например, кишечная палочка. Ученые, понимая всю важность данного органа для всего организма в целом, провели рад исследований, чтобы выявить продукт, который будет способен защитить кишечник человека. Таким продуктом стало козье молоко. Исследование британских ученых, опубликованное в журнале Nutrition, говорит о том, что козье молоко эффективно очищает и обновляет кишечник.

По словам группы исследователей, пребиотические олигосахариды в козьем молоке эффективны для стимулирования роста здоровых бактерий в кишечнике. За счет появления новых, здоровых бактерий создается экосистема внутри кишечника, которая позволяет более эффективно подавлять вредные бактерии, такие как патогенная кишечная палочка.

Помимо положительного эффекта для взрослых, козье молоко полезно и для вскармливания младенцев. В том же исследования британских ученых сказано, что козье молоко является природным заместителем женского грудного молока. Олигосахариды в козьем молоке несут большую пользу для кишечника грудного ребенка, в частности, поддержание здоровой микрофлоры, развитие иммунитета и защиту от желудочно-кишечных инфекций.

Несмотря на впечатляющие результаты исследования, стоит отметить, что подходить к вопросу употребления любого продукта следует с особой осторожностью. Если имеет место непереносимость продукта, то следует отказаться от его применения и заменить на что-то другое.