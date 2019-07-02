Настоящий прорыв в области медицины: родственник ботокса победит малярию

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Международная группа исследователей выяснила, какой нейротоксин станет отличным средством в борьбе против комаров, распространяющих малярию.

Малярия – это острая лихорадочная болезнь, причиной которой являются укусы комаров Anopheles. Число зараженных малярией за последний год во всём мире составило 219 миллионов человек. В России в 2018 году было зарегистрировано 148 случаев завозной малярии.

Многие привыкли не придавать большого значения укусам этих маленьких насекомых, однако малярия – опасное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, анемией, ознобами, а также может привести к малярийной коме, отеку легких и другим страшным последствиям, включая смерть.

Это заболевание лечится только в больнице под пристальным наблюдением врачей. Учитывая то, что сегодня у малярийных паразитов выработался иммунитет к некоторым препаратам, лечить болезнь становится все труднее. Однако недавно произошел настоящий прорыв в области медицины. Международная группа исследователей выяснила, что нейротоксин PMP1, представляющий собой белковое соединение, схожее по своим свойствам на всем известный ботокс, широко применяемый в пластической хирургии, является вредным только для одного живого существа на планете – комаров Anopheles.

Таким образом, родственник ботокса победит малярию новым и экологически безопасным способом. Однако, учитывая то, что комары со временем становятся устойчивыми к большинству токсинов, ученым необходимо постоянно разрабатывать новые методы борьбы с ними.