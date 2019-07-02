Жиру конец: Сок из капусты избавляет от лишнего веса

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Полезные свойства овоща улучшают пищеварение и уменьшают отложение примесей.

В самый разгар летнего отдыха на ум неизбежно приходят мысли о состоянии фигуры. Почти не найти людей, которые не хотели бы привести свое тело в порядок. Но между мечтой и её осуществлением встают, скопившиеся за долгие годы жиры.

Врачи рассказывают, что конец жиру может настать быстрее, если в свой рацион питания включить обычный сок из капусты. Это объясняется тем, что микроэлементы капусты мешают углеводам превращаться в жиры. Помимо этого, капустный сок очищает слизистую желудочно-кишечного тракта от уже образовавшихся отложений. Из ЖКТ также выводится шлак и вредные токсины. В результате употребления такого сока пищеварительная система работает гораздо эффективнее.

Чтобы приготовить такой жиросжигающий напиток, достаточно просто измельчить капусту на терке или в блендере. Затем необходимо процедить содержимое через марлю. Получившийся напиток употребляется утром до приема пищи, а также вечером. Для одного приема достаточно от 0,5 до 1 стакана по 200 мл. Сбросить первый килограмм можно уже спустя неделю, отмечают врачи.

Врачи также заявляют, что увлекаться таким средством слишком сильно не стоит. Чрезмерное употребление напитка может привести к анемии, нарушению в работе сердца и усталости. Помимо этого, если организм человека испытывает трудности с усвоением капустного сока, то следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.