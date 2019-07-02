Карьера как средство от старости. Ученые назвали способ жить дольше

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Оказалось, что упорная работа способна продлить жизнь на 4 года.

Ученые выяснили, что трудоголики меньше подвержены стрессу и в целом ведут более здоровый образ жизни, чем их менее занятые коллеги. В ходе исследования было проверено состояние здоровья 9 тысяч человек со всего мира.

«Отодвинуть» старость помогает отсутствие времени на увлечение вредными привычками и ведение подвижного образа жизни. Трудоголики полностью посвящают себя продвижению по карьерной лестнице, а такие качества как амбициозность и целеустремленность помогают им постоянно быть в тонусе.

Кроме того оказалось, что люди, постоянно занятые работой, меньше подвержены стрессу и разным раздражителям. Карьеристы более рассудительны и организованы. Исследование показало, что в среднем трудоголики живут на 4 года больше.