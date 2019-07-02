В топку жир. Диетологи назвали уксус самым эффективным средством при похудении

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Ускоренный обмен веществ и отсутствие чувства голода – два главных фактора быстрого похудения.

В погоне за красивой фигурой человечество придумало множество, на первый взгляд, нетрадиционных способов похудения. Одним из таких является яблочный уксус. Специалисты подтверждают, что его систематическое потребление позволяет не только быстро потерять лишние килограммы, но и устранить проблемы работы желудка и кишечника.

За счёт высокого содержания органических кислот, яблочный уксус активирует процессы пищеварения и расщепления поступающих углеводов, запуская обмен веществ. Также состав уксуса обогащён витаминами группы А, В и Е, что способствует активной очистки организма от зашлакованности. Тем самым нормализуется стул, с проблемами которого сталкиваются большинство худеющих. За счёт большого содержания фосфора и калия снижается аппетит - это позволяет избежать срывов и перееданий во время диеты. Магний и железо, содержащееся в уксусе, является главным борцом с весом. Элементы активизируют кровоток, с помощью которого происходит расщепление лишних жировых отложении.

При похудении яблочный уксус принято использовать в качестве заправки салатов и приправы для мяса. В сочетании с углеводной пищей он способен быстро утолять чувство голода, позволяя съедать на 300 калорий меньше. Также диетологи утверждают, что яблочный уксус понижает выброс сахара в кровь, предотвращая развитие диабета. Перед использованием уксуса с целью похудения необходима консультация врача.