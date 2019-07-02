Вкусное снотворное. Банан с молоком укрепляют сон

Сегодня, 04:59

Получить заряд бодрости на день и полноценное восстановление сил возможно лишь при качественном ночном отдыхе.

Как известно, в жизнедеятельности всего организма важную роль играет сон. Он является одной из главных потребностей для человека. Именно во время ночного отдыха тело способно расслабляться, но при этом обеспечивать полную работу мозга. Но присутствие частых переживаний и стрессов, в современном мире, напрямую связаны со сном, а именно с его нарушением. Частая бессонница или прерывистость фазы отдыха моментально сказываются на здоровье.

Чтобы этого избежать, специалисты вывели идеальный коктейль для сна, прозвав его «вкусным снотворным». За счёт натуральности состава он не только безопасен, но и полезен, за счёт его натуральности и высокого содержания витаминов. Состав такого снотворного совершенно прост: молоко, банан и корица.

Как известно, молочные продукты в виде молока, ряженки или кефира обогащены полезными бактериями, улучшающими работу желудка и его микрофлору, при этом не вызывая тяжесть. Именно поэтому эти продукты разрешены в употреблении перед сном. В отношении банана можно отметить то, что этот фрукт богат запасами мелатонина – природного источника гормона сна, регулирующего цикл отдыха и бодрствования.

Соответственно, благодаря этому «гремучему» составу получается идеальное снотворное. Диетологи советуют потреблять эти продукты одновременно в виде смузи, взбив один банан, 0,5 молока и щепоткой корицы.