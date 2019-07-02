«Сухая и совсем не пахнет!» Сода с ромашкой избавят от пота

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Данный рецепт безопасней и эффективней любого дезодоранта.

Проблема неприятного запаха и следов от пота на подмышках является одной из самых неловких. Каждый человек, которых хоть немного заботится о своем внешнем виде, старается избавиться от этой «неприятности». Для устранения этого неловкого момента разработаны специальные дезодоранты, но проблема в том, что они не всегда безопасны и эффективны. Врачи говорят, что лучше всего от пота человека избавят сода с ромашкой.

Использовать специальные средства от пота люди начали в конце 19 века. Технологии тогда не отличались особым прогрессом и в качестве основного вещества для устранения запаха использовались цинк, формальдегид и бикарбонат натрия. С тех пор развитие в данной сфере позволило избавиться от вредных примесей в составе дезодорантов и антиперспирантов, но и сейчас можно встретить нежелательные элементы, например, хлоргидрад алюминия.

Данное соединение опасно тем, что оно осаждается внутри потовых желез, блокируя их работу. Еще 20 лет назад учеными было доказано, что применение таких дезодорантов ведет к анемии, болезни костей и даже слабоумию. Чтобы кожа была совсем сухая и без неприятного запаха, врачи советуют использовать народное средство, чтобы не подвергать себя лишнему риску. Отвар из ромашки и соды является эффективным, простым и безопасным.

Чтобы его приготовить, необходимо смешать 60 грамм цветков ромашки и 2 литра воды. В раствор добавляется пара столовых ложек питьевой соды. Отвар тщательно перемешивается. Время от времени необходимо натирать проблемную зону данным раствором. Врачи заявляют, что уже после одного дня использования, кожа становится сухой и пахнет куда приятней, чем даже после использования дезодорантов. Перед использованием, необходимо проконсультироваться с врачом.