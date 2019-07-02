Здоровый сон поднимет «мужской тон»: Стало известно, сколько надо спать для улучшения потенции

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Нехватка ночного отдыха ухудшает качество спермы и уничтожает половое влечение.

В Дании учёные провели исследование с целью понять, какие факторы влияют на сексуальное желание мужчин. В результате эксперимента стало известно, сколько надо спать для улучшения потенции и в какое время лучше всего отправляться в кровать. Исследование выявило, у 73% респондентов, которые отдыхали ночью менее семи часов, ухудшились показатели спермы. Таким образом, можно сделать вывод, что хороший сон поднимет «мужской тон». У 68% испытуемых, которые ложились спать позже 23:30 имелись проблемы с потенцией.

Существует и обратная сторона медали. Чересчур длительный сон влияет на сексуальное влечение даже больше, чем дефицит. У мужчин, которые отдыхали ночью более восьми часов, количество спермы сокращалось на 46%. Стоит отметить, что половое влечение зависит от биологических, психологических и социальных факторов. Гормоны и нейротрансмиттеры оказывают огромное влияние на либидо.

Нередко проблемы с потенцией появляются из-за усталости или стресса. Часто сексуальное желание уменьшается по причине снижения уровня тестостерона. С возрастом это превращается в неизбежный процесс. Известно, что после 30 лет количество тестостерона в крови уменьшается, что приводит к ослаблению желания заниматься сексом.

Сотрудники Университета Чикаго в США сходятся во мнении с коллегами из Дании. Они тоже проводили исследование и пришли к выводу, что нехватка сна плохо влияет на потенцию. Поэтому отдыхать нужно не менее восьми часов в сутки и идти в постель требуется до полуночи. В этом случае мужская сила не ослабнет до наступления возрастных изменений.