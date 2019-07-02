Яд или лекарство? Названы польза и вред жареной рыбы

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Продлит продукт жизнь или наоборот, зависит от способа приготовления, уверяют врачи.

Польза употребления рыбы очевидна, поскольку она представляет собой неоценимый источник протеинов. Причем белок подводных обитателей гораздо лучше и быстрее усваивается организмом человека, чем мясо животных, например, свинина или говядина. Российскими диетологами названы польза и вред жареной рыбы. Продукт положительно влияет на здоровье, так как содержит омега-3. Пусть жирные кислоты при жарке уничтожаются, но далеко не все. Омега-3 ускоряет выработку гормонов и улучшает обмен веществ. Из-за этого человек не набирает лишний вес, а избыточная масса тела – это множество проблем, начиная от гипертонии и заканчивая большой нагрузкой на суставы.

Получить болезни ног по понятным причинам никто не хочет, поэтому желательно регулярно употребить рыбу. В жареном виде врачи рекомендуют ее вводить в рацион не чаще двух раз в неделю. При более частом употреблении человек столкнется со вредом. В процессе приготовления часть ценных веществ в продукте уничтожается. Во время жарки образуются канцерогены при добавлении масла. Поев такое лакомство человек рискует получить гипертонию, инсульт или даже рак.

Выходит, что рыба – это яд или лекарство в зависимости от способа приготовления. При этом не стоит забывать, что соль повышает артериальное давление. Чтобы избежать гипертонии нужно добавлять ее как можно меньше при готовке рыбы. В жареном виде продукт вредит печени. Снизить риск развития болезни можно ограничиваясь приёмом рыбы всего два раза в неделю. Необходимо знать, на усвояемость влияет генетическая предрасположенность. Как говорится: «Что немцу смерть, то русскому благо». В вареном виде рыбу допускается употреблять три-четыре раза в неделю.