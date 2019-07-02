Коготок увяз – всей птичке пропасть: Рассеянный склероз увеличивает риск развития рака

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Нередко следом за одной болезнью появляется другая, заявляют врачи.

Норвежские медики провели масштабное исследование длительностью более полувека. В нём приняли участие порядка 700 тысяч человек. После исследования выяснилось, что рассеянный склероз увеличивает риск развития рака лёгких на 66%, ЦНС – на 52%, мочеполовой системы – на 51%. Просмотрев статистику на ум приходят слова пословицы: «Коготок увяз – всей птичке пропасть». Судя по всему, болезнь не приходит сама, а приглашает своих «приятелей». Врачи изучали родственников пациентов с рассеянным склерозом. Оказывается, подавляющее большинство из них склонны к развитию онкологических недугов.

В народе рассеянный склероз (РС) часто путают с ухудшением умственных способностей у пожилых. Эта болезнь не имеет схожести с деменцией. У людей с РС нарушается работа нервной системы. Чаще всего недуг проявляется в возрасте от 15 до 40 лет. При РС появляются бляшки в спинном и головном мозге. Это в итоге приводит к рассогласованию движений при отсутствии мышечной слабости.

У 70% пациентов ухудшается зрение. Рано или поздно РС приводит к снижению интеллекта у человека. Нередко у больных возникает депрессия. Они теряют интерес к жизни, огорчаются по всякому пустяку. У них возникают частые перепады настроения.