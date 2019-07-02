Диета для вампиров: Эксперт рассказала, как правильно кушать при дефиците железа

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Дефицит железа приводит к гаймориту, гастриту и другим заболеваниям, которые ускоряют смерть.

Как выяснилось, не каждый человек знает о том, что такое дефицит железа и чем он страшен. Московский эксперт в области эндокринологии и диетологии решила проанализировать ситуацию и рассказала, как правильно кушать при дефиците железа, чтоб восстановить «поломанный» организм.

В первую очередь она отметила, что железодефицит не является анемией и сдать анализ на показатель уровня гемоглобина недостаточно. Для 100-процентного диагноза потребуется сдать: ферритин, железо и ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки). Также эксперт отметила важность поиска причина, поскольку это крайне серьезное заболевание , которое может нанести непоправимый вред.

В том случае, если у человека присутствует и анемия, и дефицит железа, диеты будет недостаточно. Однако, диетолог рассказала про латентный железодефицит и назвала своё открытие диетой для вампиров.

А первую очередь — разнообразное и здоровое питание является залогом исцеления. Во-вторых — микроэлементы железа можно получить из мяса, рыбы, субпродуктов или же круп, орехов, сухофруктов и бобовых. Необходимо кушать как минимум одну порцию мясных или рыбных блюд ежедневно, только так человек сможет восполнить потерю железа в организме, без вреда для других органов.

Немаловажен витамин С, который можно найти в апельсиновом соке, цитрусовых, крупнике и болгарском перце. Эксперты порекомендовали делать смузи из перечисленных ингредиентов. В свою очередь от чая и кофе лучше отказаться, поскольку они препятствуют всасываемости железа.