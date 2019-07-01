3, 2, 1 … Подъём! Названы уникальные методы для быстрого улучшения потенции

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Простые советы помогут восстановить мужскую силу.

Проблемы с потенцией могут возникнуть у каждого мужчины в любом возрасте. Медики рассказали, что причины этой проблемы могут быть самые разнообразные: начиная от плохой экологии, заканчивая проблемами со здоровьем. В каждом отдельном случае нужна консультация специалиста, однако существуют общие советы для быстрого улучшения потенции.

Урологами названы уникальные методы, которые на «1, 2, 3» поднимут мужскую силу.

1. Контрастный душ и поход в сауну. Сочетание разных температур помогают организму вывести шлаки и токсичные вещества. Такие водные процедуры наполняют кровью пещеристые тела полового органа.

2. Правильное питание. Медики советуют добавить в рацион продукты питания, которые повышают либидо: петрушка, скумбрия, сельдерей, чеснок, острые специи, арбуз, шоколад и кофе.

3. Режим сна и бодрствования. Очень важно найти время для полноценного отдыха, чтобы появились силы для сбалансированной работы организма.

4. Спорт. Регулярная физическая активность улучшает циркуляцию крови в области таза, что приводит к повышению потенции.

5. Продукты с витамином Е и В. Яйца, морепродукты, кукуруза, семечки тыквы и подсолнуха, помидоры и зелень — содержат бесценные витамины для мужского здоровья.

Как отмечают эксперты, соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить потенцию, будет «подъём, как в армии».

Медики настоятельно рекомендуют обращаться к специалистам, если возникли проблемы со здоровьем. Не нужно заниматься самолечением.