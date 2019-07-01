Вчера, 23:40

У женщин с фигурой в форме яблока в три раза чаще диагностируют сердечные заболевания.

Врачи из Нью-Йорка провели исследование длительностью 18 лет, в котором участвовали более 2500 зрелых дам. Опыт показал, что тип телосложения сильно влияет на здоровье. Оказывается, жир на животе увеличивает риск инфаркта в два раза, а сердечных болезней – в три. Избыточная масса тела вообще плохо сказывается на здоровье. Организму становится сложно справляться с большим весом. Сердце начинает работать, как двигатель, находящийся под увеличенной нагрузкой и изнашивается быстрее. Исследование доказало, место отложения жира играет очень большую роль. У женщин с полными ногами особых проблем с сосудами нет, чего не скажешь о дамах с большим животом. Поэтому медики рекомендуют формировать фигуру самостоятельно с помощью физических упражнений.

На первом этапе следует придерживаться диеты. Главное, чтобы количество употребляемых с пищей калорий было меньше, чем расходуемых. Есть можно всё, что душа пожелает. Просто нужно помнить о главном принципе. После того, как жира на животе станет меньше, требуется приобрести абонемент в тренажерный зал. Физические упражнения сформируют фигуру в форме груши. Бёдра станут шире талии, ослабленное сердце восстановится, начнёт лучше перекачиваться кровь, и женщина превратиться в пышущую здоровьем красавицу.