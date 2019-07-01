Найден белок, связанный с геном рака кожи

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Обнаруженный протеин играет ключевую роль в развитии злокачественных образований.

Меланома, или как её называют в народе рак кожи – это одно из самых распространённых заболеваний в мире. Ежегодно его диагностируют у 300 тысяч человек. Сотрудники Лундского университета в Швеции провели исследование и ими был найден белок DDX3X, связанный с геном рака кожи MITF. Замеченный протеин влияет на агрессивность опухоли. Исследование выявило, чем ниже уровень DDX3X в поражённой клетке, тем активнее развивается онкология. Ген MITF способствует развитию рака кожи.

До настоящего момента врачи не понимали роли белка DDX3X в процессе образования злокачественной опухоли. Сейчас они узнали, что нехватка протеина в поражённой клетке приводит к увеличению скорости развития меланомы. Рак кожи возникает в виде пигментных пятен. Их относят к онкологическим опухолям.

Процесс образования рака достаточно прост. Организм человека регулярно производит клетки, при этом в некоторых из них происходят мутации. Пока иммунитет здоров, он хорошо справляется и избавляется от «дефективных» клеток. Когда организм начинает давать сбои, в виду преклонного возраста или ослабления защитных функций, начинаются проблемы. Иммунитет перестаёт избавляться от клеток-мутантов. Когда их становится слишком много, развиваются злокачественные образования.