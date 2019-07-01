Вшивый лагерь и детсад: Названы очаги заражения педикулёзом среди детей

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Если ребёнок вернулся домой с летнего отдыха и постоянно чешет голову, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Медики назвали детсад и лагерь опасной зоной, где можно приобрести различные инфекции. Наиболее типичный случай — это заражение педикулёзом, проще говоря, вшами. Врачами названы очаги получения паразитарного заболевания кожи. Проблемы можно приобрести в детском лагере во время игр. Там ребята зачастую начинают «войны» с использованием подушек. Медики напоминают, ложиться на чужую кровать в лагере нельзя, иначе можно «заработать» педикулёз. Запрещается надевать головной убор приятелей и одалживать расчёску. Вшивый лагерь и детсад способны привести болезни.

При педикулёзе возникает сильный зуд в районе головы. На коже появляются голубоватые пятна. От заболевания избавляются в течение двух недель. Во время лечения необходимо стирать постельное бельё ребенка ежедневно при температуре не ниже 60 градусов тепла по Цельсию. Одежду, в которой дети были в лагере, лучше выбросить. В крайнем случае, её необходимо постирать и погладить при максимальной температуре.

В наши дни остригать голову для борьбы с педикулёзом не нужно. Существует специальные шампуни и мази. Врач-педиатр Евгений Комаровский советует применять препарат перметрин. Это вещество имеет мало побочных эффектов и быстро избавит от вшей и гнид. Наносить лекарство нужно на помытую детскую голову. Повторная обработка рекомендуется на десятый день.