Московские врачи назвали самые опасные предметы, которые могут проглотить дети

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Среди них батарейки, монеты, пуговицы, гидрогелевые и магнитные шарики. Все эти предметы в организме ребёнка могут привести к плачевным последствиям.

Когда малыш начинает познавать мир, то любой предмет ему хочется попробовать на вкус и это нормально. В этот период родителям необходимо быть очень внимательными и постараться убрать из поля зрения ребёнка все мелкие и опасные предметы, которые могут проглотить дети. Об этом рассказали московские врачи, также они назвали самые опасные вещи, которые чаще всего обнаруживаются в ЖКТ детей.

Среди них батарейки, монеты, пуговицы, гидрогелевые и магнитные шарики, различные детали от конструкторов. Медики сообщили, что чаще всего дети глотают монеты, на втором месте идут батарейки. Этот предмет становится очень опасным, когда попадает в организм ребёнка. Из-за содержания щёлочи с электрическим током он может привести к перфорации стенок желудка, то есть образованию сквозных отверстий.

Не менее опасны магнитные и гидрогелевые шарики. В желудке они могут увеличиться в десять раз, что часто вызывает кишечную непроходимость. В этом случае без хирургического вмешательства не обойтись.

Особенно опасно то, что не всегда можно заметить, как малыш проглотил батарейку или другой предмет. Если это произошло, то могут появиться повышенное слюноотделение, боль в грудной клетке, рвота, боль в желудке, частое сглатывание, беспокойство. При любом из этих симптомов врачи рекомендуют обращаться в клинику и не заниматься самолечение, иначе результат может быть плачевным.