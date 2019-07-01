Уже за 40? Томат поможет: Названы чудодейственные продукты для молодости лица

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Томат – незаменимый помощник в предотвращении старения кожи, но это не единственный продукт, который сохраняет вечную молодость.

Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и сияние кожи лица на долгие годы. При этом необязательно тратиться на дорогие косметические средства. Всё, что нужно, можно найти в холодильнике. Косметологом были названы чудодейственные продукты для молодости лица. Среди них Специалист указал на орех. Он содержит витамин E и мелатонин. Одна из их основных функций – это омоложение кожи лица и придание ей упругости. По словам эксперта, достаточно 10-14 орешков в сутки, поскольку они довольно калорийны и питательны.

Даже если женщине уже за 40, сохранить красоты и молодость кожи лица поможет томат. Он замедляет старение эпидермиса. При этом пользу приносит не только свежий плод, но и томатный сок и даже томатная паста. Для здоровья кожи лица хватит и 250 мл сока, а пасты – 2 ст.л.в день.

Важным компонентом молодости является рыба. Это натуральный источник жирных кислот омега-3. Они способствуют ускорению кровообращения, за счёт чего усиливается питание тканей, а поверхность кожи становится гладкой и подтянутой. Необходимо в сутки потреблять 300 г рыбы.

Без петрушки в стремлении сохранить молодость не обойтись. Она вызывает повышенную выработку глуатиона – элемента, который просто необходим для естественного сияния кожи. Ею можно приправить любое блюдо. Идеальным природным увлажнением обладает мёд. Он не только сохранит молодость, но и защитит кожу лица от негативного внешнего воздействия.