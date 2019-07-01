Инфекции, паразиты и воспаление: Названы заболевания, которые можно подхватить в отпуске

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Некоторые из них можно вылечить только с помощью хирургического вмешательства.

Лето - это сезон отпусков. Многие россияне выбирают для путешествий в это время экзотические страны. Кроме новых необычных ощущений они рискуют получить опасные заболевания, поэтому медиками были названы болезни, которые можно подхватить в отпуске.

Например, в Южной Америке туристы запросто могут получить укус москита, после которого на коже появляются бугорки, а после фурункул и инфекции. В большинстве случаев помогут повязки с перуанским бальзамом, который является народным средством индейцев и добывается из смолы бальзамного дерева. Но нередко дело доходит до хирургического вмешательства.

Тунгиоз или укус песчаной блохи в Бразилии является обычным делом, хотя в Европе про заболевание давно забыли. Самка насекомого проникает под кожу и откладывает там яйца. После участок набухает, появляется воспаление, при котором без хирургического вмешательства обойтись не получится.

В Таиланде туристов могут «поджидать» черви-нематоды. Если есть неочищенные и невымытые фрукты паразиты легко попадут в ваш организм. Медики также сообщают, что заразится ими можно во время нетрадиционного полового контакта с местными жителями. В мире стронгилоидозом (заражением нематодами) страдает от 30 до 100 миллионов человек. При этом паразит отлично чувствует себя не только в субтропиках, но и в некоторых областях России. Заболевание можно вылечить с помощью импортных лекарств, которые поступают в страну в ограниченном количестве.

Чтобы избежать случаев заражения «экзотическими» заболеваниями медики рекомендуют изучать местность, которую туристы планируют посетить, посоветоваться со специалистами и возможно они порекомендуют сделать необходимые прививки.