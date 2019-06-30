Бегом на УЗИ: Отёки ног могут свидетельствовать о смертельной болезни – Врачи

Вчера, 22:46

При появлении тревожных симптомов нужно немедленно идти в больницу.

Летом множество россиян жалуются на отёки ног. Как правило, данную проблему списывают на употребление большого количества жидкости. Оказывается, всё не так просто. Действительно, люди в жару много пьют и от этого конечности наливаются. Вместе с тем отёки могут свидетельство о наличии у человека смертельной болезни. Речь идёт о сердечной недостаточности, проблемах с почками, поджелудочной железой и диабете. Каждый из перечисленных недугов способен свести в могилу в прямом смысле этого слова.

Поэтому, когда ноги часто отекают, необходимо бегом отправляться на УЗИ. Исследование покажет, почему конечности наливаются. Зачастую причиной этого становится начальная стадия закупорки вен. Эта болезнь может превратить человека в инвалида, лишив его подвижности. При варикозе возникают столь неприятные ощущения, что люди перестают ходить.

Современная медицина научилась удалять испорченные вены, но после подобных операций пациента сложно назвать здоровым.

Для профилактики отёков следует избегать долгого сидения с поджатыми ногами. Врачи говорят, что иногда нужно делать массаж конечностей, пощипывать пальцы, растирать кожу. Необходимо ввести в рацион продукты, богатые калием. Это песик, курага, чернослив, бананы, изюм, петрушка, шпинат. Перед сном, лёжа в постели, желательно на несколько минут поднять ноги выше туловища. Это поможет снять напряжение и снимет усталость.