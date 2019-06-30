И мертвые клетки живым помогут: Новая инъекция излечит онкологию

Вчера, 22:43

Мертвые клетки обманут иммунную систему и заставят бороться с проявлениями рака.

Лучевая и химиотерапия являются основными методами лечения онкобольных, однако последствия таких методов пугают. Многие годы учёные пытаются создать нетоксичные способы уничтожить раковые клетки.

Специалисты из Вашингтонского университета совершили провыв в онкологии. Многочисленные исследования показали, что мертвые клетки способны заблокировать раковую активность. Новая инъекция, созданная на основе этого материала, излечит онкологию.

Учёные рассказали, что испытания проводились на умирающих грызунах: мышам кололи вакцину, которая активировала иммунные клетки, атакованные раком. Как отметили специалисты, такой способ имеет сходства с выбросом крови в воду, чтобы привлечь внимание акул. Мертвые клетки «приказывают» живым атаковать рак. Как отметили эксперты, противостояние происходит не только в месте введения, но в отдалённых частях опухоли.

Это открытие поможет разработать уникальный метод, который «обманет» иммунную систему. Результаты эксперимента на грызунах оказались положительными. Дальнейшие исследования покажут, насколько мертвые клетки помогут людям.

Напомним, группа специалистов из Университета штата Орегон представили свой вариант уничтожения раковых клеток. В основе их разработок — магнитные наночастицы, которых помещают в центр опухоли. Далее происходит воздействие магнитного поля, из-за чего частицы нагреваются до 38 °C . В таком температурном режиме раковые клетки погибают. Этот вид лечения находится в стадии доработки, поскольку учёным сложно определить безопасные дозы наночастиц.