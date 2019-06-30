Дошик уже не тот: Врач назвал неожиданный состав лапши быстрого приготовления

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Доширак оказался не таким опасным, как считалось ранее.

«Бич-пакеты» — излюбленная еда многих, которая привлекает покупателей своей ценой и вкусом. В общественном сознании дошик является чуть ли не главным вредным продуктом, однако так ли это есть на самом деле?

Диетологи имеют двоякое отношение к лапше быстрого приготовления. Врач гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, если человек не имеет альтернативы в питании, то «роллтон» лучше, чем ничего. По словам эксперта, состав лапши требует улучшения: из-за дешевизны товара производитель использует муку низкого качества, а различные усилители вкуса вызывают привязанность к такой пище.

Еда, залитая кипятком, богата углеводами, однако в ней совсем отсутствуют полезные белки. Лапша провоцирует чрезмерное выделение инсулина, из-за чего повышается уровень сахара в крови. Организм не способен переработать продукт достаточно быстро, из-за чего съеденное остаётся «на боках» в виде лишних килограммов.

Самым опасным веществом в составе является Е322, которое может привести к заболеваниям почек и печени. Врач добавил, что масло в пакетиках очень плохого состава, поэтому ни о какой пользе лапши быстрого приготовления речи быть не может. Как заявил эксперт, дошик уже не тот, которым был в самом начале производства.

Однако медик сделал неожиданный вывод о вреде продукта. Нурия Дианова не считает такую лапшу опасной. Если у человека нет проблем с ЖКТ и он не стоит на учёте в отделении гастроэнтерологии, то несколько раз в месяц можно добавить доширак в свой рацион.