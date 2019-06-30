Заменит Виагру и клоунов: Медики назвали целебные свойства дыни

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Несколько долек летнего лакомства способны надолго поднять не только настроение, говорят врачи.

Лето — лучшее время, чтобы насладиться отдыхом и укрепить здоровье. А помогут в этом фрукты и овощи. Эти летние лакомства принесут не только вкусовое удовольствие, но и улучшат состояние организма. Особенно медики выделяют дыню.

Диетологи считают, что этот чудо-фрукт способен заменить целую аптечку витаминов. Врачи назвали целебные свойства, о которых многие ранее не догадывались.

По словам экспертов, мужчины, у которых проблемы с потенцией, просто обязаны добавить кусочек дыни в свой рацион. Этот фрукт повышает кровоток в интимной области, восстанавливает работу центральной нервной системы и увеличивает выработку полового гормона. Сочное лакомство с легкостью заменит Виагру.

Диетологи отметили, что дыня — также идеальное оружие против депрессии. Сладкая мякоть содержит серотонин, известный как «гормон счастья». Настроение поднимется в считанные минуты, даже клоунов вызывать не нужно.

Однако, медики отметили, что добавлять в рацион дыню можно не всем желающим. Этот продукт содержит много «тяжелых» сахаров, которые небезопасны диабетикам. Также стоит отказаться тем, кто страдает ожирением. Врачи также напоминают, что смешивать дыню с алкоголем, медом и холодной водой нельзя, поскольку это может стать причиной диареи.

Эксперты акцентируют, что не каждый желудок может «переработать» дыню, поэтому перед употреблением лучше проконсультироваться со специалистом.