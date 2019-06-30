Настроение под контролем: Учёные разработали браслет для отслеживания эмоций

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Гаджет меняет цвет и сжимается при резкой смене настроения.

«Британские ученые…» - с таких слов начинается множество анекдотов, но исследователи из Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера решили разрушить популярный стереотип. Они смогли разработать специальный браслет, который может отслеживать эмоциональное состояние своего носителя и сообщать ему об изменениях путем смены цвета, температуры и вибрацией. Ученые подчеркнули, что устройство абсолютно безопасно и не вредит сердечно-сосудистой системе.

Принцип работы прост: основой всей технологии измерения настроения является датчик, регистрирующий кожно-гальванические реакции и отслеживающий электрическую активность кожного покрова. Эксперименты показали высокую точность определения показателя эмоционального возбуждения.

Создатели считают, что подобный девайс станет незаменим в борьбе с некоторыми серьезными психологическими проблемами, такими как стресс, беспокойство, глубокая депрессия и биполярное расстройство личности.

Ученые сообщают, что на данный момент устройство полностью автономно и не нуждается в дополнительном питании и установке каких-либо приложений на смартфон.