«Мы – Веном»: Учёные нашли бактерию, увеличивающую силу и выносливость

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Она превращает молочную кислоту в пропионат – один из самых востребованных в бодибилдинге стероидов.

Сотрудники Гарвардской медицинской школы провели исследование. Во время эксперимента учёные нашли бактерию Veillonella. Она преобразует молочную кислоту, вырабатывающуюся при физической нагрузке, в вещество, способствующее быстрому восстановлению. Увеличивающую силу и выносливость бактерию могут использовать при производстве препаратов для культуристов. Микроб создаёт своего рода симбиоз с человеком. Речь идёт о взаимодействии организмов, при котором каждый или хотя бы один получает для себя пользу.

Учёные проверили действие бактерии на мышах. В результате исследования выяснилось, что подопытные бегали на 15% дольше обычного. Это означает, что микробы могут увеличить производительность марафонцев. Теперь спортсмены могут сказать: «Мы – Веном». Речь идёт о вымышленном персонаже комиксов издательства Marvel. Это существо-пришелец, живущее в симбиозе со своим носителем.

Увеличивающие выносливость бактерии собираются использовать в энергетиках для фитнеса. Обнаруженные микробы способствуют наращиванию мышечной массы, повышению рельефности тела и силовых показателей. Бактерии уменьшают уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых болезней. Возможно индивидуальная непереносимость микробов, поэтому достичь Олимпа в спорте они помогут не всем.