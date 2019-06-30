«Только салатик», а уже 700 калорий? Названы главные причины лишнего веса

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Лишний раз попробовать еду во время готовки или заказать себе диетический салатик в кафе – прямая дорога к дополнительным калориям.

Садясь на диету, многие женщины пересматривают свой рацион, но не учитывают важные факторы, из-за присутствия которых они не только не сбрасывают лишний вес, но и набирают новые килограммы. Экспертами были названы главные причины лишнего веса.

Одна из них кроется в ресторанной еде. Диетологи уверяют, даже если женщина заказывает только салатик, это уже прибавляет 700 калорий. Казалось бы, в нём содержатся только полезные продукты. Вся проблема в заправке. Из-за неё салаты легки только на первый взгляд. Специалисты советуют просить заправку отдельно от салата и добавлять её на своё усмотрение. То же касается и роллов. Все продукты вроде бы диетические, но майонез, а также запечённые суши портят всю картину.

Кроме того, лишние калории можно получить, когда еду просто жалко выбрасывать. Этим часто страдают худеющие, у которых есть семья. Дети не всегда съедают всё, что есть в тарелку, а «выбрасывать жалко». Вот и лишние килограммы. Дополнительные калории свойственно получать и женщинам, которые много проводят у плиты. За время приготовления полноценного обеда можно набрать до 500 лишних калорий, просто пробуя блюда на вкус.

Некоторые женщины не очень любят подсчитывать калории и уменьшают их «на глаз». Но диетологи уверяют, такое уменьшение вообще бессмысленно, поскольку на самом деле не даёт никакого эффекта. Приёмы пищи подсознательно остаются в зоне комфорта. В зоне риска находятся и любители кофе. Капучино, латте, фраппе да ещё и с сиропом и печеньем равны примерно 600 калориям. И это только в одном стакане, а три – уже дневная норма.

Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться не только к тому, что стоит на столе во время основных приёмов пищи, но и следить за случайными перекусами, чтобы диета прошла с пользой.