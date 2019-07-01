Удар по онкологии: В России хотят запретить пластиковую посуду

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Пластмассовые тарелки и бутылки способны вызвать рак из-за содержащегося в них опасного химиката – стирола, говорят врачи.

Пластик очень удобный и один из самых распространённых материалов в мире в XXI веке. Спрос на пластмассовую посуду столь велик, что сотрудники перерабатывающих заводов не знают, куда девать отходы. Помимо удобства в использовании пластик влечёт за собой большие проблемы. Он плохо утилизируется и отрицательно воздействует на экологию. В России хотят запретить пластиковую посуду и тем самым нанести удар по онкологии. Пластмассовые бутылки способствуют развитию злокачественных образований на теле человека. Дело в том, что микроскопические частички пластика растворяются в воде и вместе с жидкостью попадают в организм людей, говорят врачи.

Пластмассы обнаруживают не только в желудке человека, но и в рыбах. По словам учёных, пластик также засоряет моря и океаны. Одноразовые стаканчики запрещается использовать для газированных и горячительных напитков. Применение пластиковой посуды приводит к интоксикации. При нагревании выше комнатной температуры пластмассы отравляют жидкость в том числе бисфегнолом-А. Это вещество негативно сказывается на работе щитовидной железы, центральной нервной системы, может привести к бесплодию, ожирению и диабету.

Во многих регионах России возникли стихийные свалки пластика. Они имеются в Ленинградской области и Ставрополе. Пластик плохо влияет на здоровье птиц и животных. Этот материал загрязняет окружающую среду. В морях ежегодно погибают миллионы подводных обитателей из-за пластика.