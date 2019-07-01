Подозрительность, одиночество, ожирение: Названы основные признаки деменции

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Существуют привычки, свидетельствующие о расстройствах психики, которые должен знать каждый.

Умственные способности человека ухудшаются с возрастом. Вместе с тем есть определённые сигналы, говорящие о необходимости бить тревогу. Своевременно обнаруженные отклонения предотвращают развитие недугов. Врачами названы основные признаки деменции, при обнаружении которых желательно проконсультироваться у доктора. Первый тревожный сигнал – это подозрительность. Когда один человек без видимых на то причин обвиняет другого в воровстве или прочих нехороших поступках, это может свидетельствовать о зарождающейся болезни.

Не меньше тревоги должно вызывать ожирение. Учёными доказано, что при деменции человек начинает активно набирать вес, даже придерживаясь привычного рациона. Следующим признаком развивающегося слабоумия признали чувство одиночества. При этом пациент может находиться в кругу друзей и думать, что он никому не нужен.

При деменции ухудшается память, исчезает способность строить реальные планы. Возникает излишняя мечтательность. Появляется желание копить старые ненужные вещи. Люди с расстройством психики теряют счёт времени. Они могут выйти на улицу на час, а вернуться через пять минут. При деменции часто бесцельно ходят по квартире и не интересуются бытовыми проблемами.