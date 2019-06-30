Каждой бабке по морковке! Неожиданный овощ вернёт женщинам былую молодость

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Морковь признали «убийцей старости». Она поможет избежать старения и сохранит естественную красоту, говорят врачи.

Некоторые женщины с наступлением 40 или 50 лет ставят на себе «крест». О других, напротив, обычно говорят «старуха-молодуха», поскольку они используют множество косметических средств, чтобы скрыть недостатки. Недавно же врачи назвали неожиданный овощ, который естественным путём вернёт женщинам былую молодость. И это — обычная морковь. Она поможет избежать старения и сохранит естественную молодость с красотой.

Всё благодаря её полезному составу. «Убийца старости» содержит больше всего каротина. Этот элемент — главный враг старости. Кроме того, морковь богата витамином А, который защищает кожу от вредного солнечного воздействия. Известно, что недостаток витамина А приводит к сухости кожи, а его восполнение — предотвращает преждевременные морщины и разглаживает кожу, придавая ей ровный и естественный тон.

Интересно, что морковь является редким исключением из правил — в варёном виде она содержит больше полезных веществ, чем в сыром, поэтому можно добавлять овощ в любое блюдо. Сразу после варки моркови уровень антиоксидантов в ней повышается на 34%.

Морковь отлично влияет на кожу не только изнутри, но и снаружи. Медики советуют делать из неё маски, чтобы сохранить молодость,. Овощь можно просто смешать с небольшим количеством мёда и нанести на кожу на 15 минут. Эффект будет заметен очень быстро: лицо станет более упругим и подтянутым.

Медики даже шутят в Сети: «Нужно выдать каждой бабке по морковке!», — мол овощь сделает моложе даже запущеных ситуациях. Женщине всегда хочется быть молодой и красивой, ведь есть разница между «бабушкой» и «старухой», поэтому морковь нужна в любом возрасте, если нет противопоказаний от врачей.

Сравниться с морковью в пользе для организма и женской красоты способен только сладкий перец и помидоры. Эти овощи, которые как раз можно найти на прилавках в тёплое время года, прекрасно дополнят витаминный коктейль и станут отличным средством долголетия.