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Эксперимент доказал, что мозг не «следит» за температурой во сне.

Здоровый сон зависит от множества факторов, включая состояние воздуха в комнате и его температуру. Ранее считалось, что последнее обстоятельство влияло на сон лишь в ключе комфорта, но в недавнем исследовании учёные доказали влияние температурного режима на сон.

Исследовательская группа взяла для эксперимента мышей, структура мозга которых схожа с человеческим. Изначально грызунам отключили меланиновые рецепторы, отвечающие за фазу быстрого сна, параллельно в комнате начали менять температуру. Как выяснилось, мыши не могли спать в условиях жары, и в холоде — сон прерывался, вне зависимости от концентрации меланина.

Во второй части эксперимента подопытным отключили MCH-нейроны, оставив спать в разных температурных режимах. На этот раз грызуны никак не реагировали на голод и тепло, продолжая спать.

Это доказало роль MCH-нейронов во сне, а также, влияние оптимальной температуры для продуктивного сна. Так, специалисты рекомендуют проветрить спальню перед сном, а температуру сохранять на уровне 30 градусов — если вы спите без одеяла.